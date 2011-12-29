〔韩国股市〕开盘下跌,造船类股领跌

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔12月29日电---韩国股市周四开盘下跌,因市场重新忧虑欧元区形势,该忧虑周三拖累美股下挫且导致欧元兑日圆触及10年新低.
造船类股引领盘初跌势,韩国现代重工(009540.KS)下降1.16%,三星重工业(010140.KS)下滑0.71%.
0003GMT时,韩股综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.37%,报1,818.38点.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。