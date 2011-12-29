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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:18 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,造船类股领跌

路透首尔12月29日电---韩国股市周四开盘下跌,因市场重新忧虑欧元区形势,该忧虑周三拖累美股下挫且导致欧元兑日圆触及10年新低.

造船类股引领盘初跌势,韩国现代重工(009540.KS)下降1.16%,三星重工业(010140.KS)下滑0.71%.

0003GMT时,韩股综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.37%,报1,818.38点.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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