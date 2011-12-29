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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,静候意大利公债标售结果

路透东京12月29日电---日股日经指数周四盘初下跌,静候意大利公债标售结果.美国和欧洲股市隔夜下挫,因市场重燃对欧债危机的担忧.

日经指数.N225盘初下跌0.8%,至8,357.71点.东证股价指数.TOPX跌0.4%,至718.69点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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