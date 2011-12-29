〔中国证券〕逾八成券商集合理财产品今年亏损,权益类产品全军覆没-报载

路透上海12月29日电---据上海证券报周四报导,无论是散户还是机构投资者,2011年A股二级市场的投资业绩只能用惨淡经营来形容.统计显示,国内260余只券商集合理财产品中获得正收益的不足两成,且多为低风险类产品,权益类产品堪称"全军覆没".

报导称,截至12月23日,今年券商集合理财发行的产品总共109只,除目前正在发行的3只产品外,总发行规模为615亿元人民币.与2010年相比,今年券商集合理财产品发行数量增加了12只,但规模却缩减了26%.

在266只被统计的产品中,业绩回报为正值的仅有38只.今年收益率最高的产品是"国泰君安君享稳健",总回报为5.88%;亏损幅度最大的产品是中信证券(600030.SS)(6030.HK)发行的中信证券3号产品,净值下挫35.27%.

由於旗下产品多为固定收益类产品和量化对冲型产品,国泰君安资产管理公司今年成为最大赢家.而中信证券的产品多为权益类,整体业绩非常一般.其旗下的10只集合理财产品中,除中信证券3号外,今年以来总回报跌幅接近或超过20%的集合理财产品还有4只.

另据21世纪经济报 道稍早报导,截至目前,国内共计有60家券商发行存续集合理财产品268只,券商集合理财产品的发行份额和资产净值合计分别为1,577.98亿份和1,445.05亿元,同比分别增长49.72%和4.79%.

该报导指出,目前发行规模位居前十的券商集合理财产品市场份额占比接近六成,包括中信证券、国泰君安证券、东方证券资产、光大证券(601788.SS)、广发证券(000776.SZ)、东海证券、招商证券(600999.SS)、华泰证券(601688.SS)、长江证券(000783.SZ)、国信证券.

其中,中信证券以141.57亿元资产净值,市场份额占比9.80%而高居券商集合理财规模榜榜首,国泰君安证券和东方证券资产则紧随其後.其资产净值合计以及市场份额分别为124.04亿元、8.58%以及91.3亿元、6.32%.(完)