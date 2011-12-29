《中国报摘》--其他报纸重要消息12月29日(I)

**上海证券报**

--中宇资讯分析师王金涛预计,2011年全年中国原油表观消费量约4.5亿吨,同比增长3.13%左右,增速比2010年大幅放缓10个百分点,同时,中国原油对外依存度将继续增加至55.26%左右.

--重庆钢铁(601005.SS)公告称,预计2011年度归属於上市公司股东的净利润将出现大额亏损,各项成本支出较高是导致公司亏损的主要原因,包括钢材市场低迷、铁矿石等原燃料价格上涨等.

**人民日报**

--农业部政策法规司司长张红宇称,当前保障国家粮食安全和主要农产品有效供给仍存在较大压力,粮食生产的资源要素已比较紧绷,继续扩大种植面积的空间有限,单产提升速度变缓.农业生产资料、劳动力价格居高不下,农业生产正在进入高成本阶段.

--发改委主任张平称,下一步转变经济发展方式的重点包括:进一步扩大内需特别是消费需求;大力推进产业结构优化升级;加快科技进步和自主创新;进一步统筹区域城乡协调发展;不断增强转变发展方式的动力.

**第一财经日报**

--继美联物业之後,满堂红集团成为今年第二家宣布关闭上海所有门店的地产连锁中介.目前上海二手中介门店总数约6,000家,较市场高峰时已减少40%左右;前十家中介公司门店总数900家左右,交易量约占全市市场份额的30%,市场集中度较低.

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露,超短期融资券(SCP)发行人范围将扩大至所有AAA央企及其AAA核心一级子公司,期限、定价机制和注册等其他规则都不变.此举还须经交易商协会常务理事会及相关债券监管委员会的通过,有望於明年年初正式发文实施.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李然; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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