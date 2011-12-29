《中国重要政经日程》--2011年12月29日-2012年4月14日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
=============================今日重要政经日程==========================
*--上午10时,国新办举行《2011年中国的航天》白皮书新闻发布会
=============================近日重要政经日程==========================
1/7/2012(六)
--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
--第九届中国文化产业新年论坛在北京举行,至8日.
1/8/2012(日)
--第十三届北大光华新年论坛在北京举行
--2012长江年度论坛在三亚举行.
1/9/2012(一)
--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.
2/4/2012(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
3/1/2012(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。