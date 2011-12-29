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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:42 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月29日(四)

暂无重要经济事件预告.

12月30日(五)

马德里--西班牙新任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)料将公布经济举措.

1月1日(日)

欧盟--丹麦开始担任欧盟轮值主席国(至6月30日).

美国--美国开始担任2012年八国集团(G8)轮值主席国.

墨西哥--墨西哥开始担任2012年20国集团(G20)轮值主席国.

1月2日(一)

暂无重要经济事件预告.

1月3日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月13日利率会议的会议记录(1900).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月19日执行委员会货币政策会议的会议记录.

1月4日(三)

暂无重要经济事件预告.

1月5日(四)

多伦多--加拿大经济俱乐部(Economic Club

of Canada)发表2012年经济展望报告(1230).

比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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