《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月29日(四)
暂无重要经济事件预告.
12月30日(五)
马德里--西班牙新任首相拉霍伊(Mariano Rajoy)料将公布经济举措.
1月1日(日)
欧盟--丹麦开始担任欧盟轮值主席国(至6月30日).
美国--美国开始担任2012年八国集团(G8)轮值主席国.
墨西哥--墨西哥开始担任2012年20国集团(G20)轮值主席国.
1月2日(一)
暂无重要经济事件预告.
1月3日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月13日利率会议的会议记录(1900).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月19日执行委员会货币政策会议的会议记录.
1月4日(三)
暂无重要经济事件预告.
1月5日(四)
多伦多--加拿大经济俱乐部(Economic Club
of Canada)发表2012年经济展望报告(1230).
比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。