〔韩国汇市〕韩元兑美元因国内经济数据不佳而微跌,公债上扬

路透首尔12月29日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下滑,因该国令人失望的数据表明经济进一步放缓,且市场重新忧虑欧元区形势,促使投资者寻求避险资产. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,156.6,周三国内收盘价为1,156.0. 三年期公债期货3月合约KTBc1上涨0.14点至104.68. 韩国11月工业生产在过去五个月中第四次下降,远逊於市场预估.[ID:nCN1310910]此外,韩国央行公布的数据显示,11月经季节调整後经常帐盈余较10月增加逾一倍至纪录高位.[ID:nCN1310922]