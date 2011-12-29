〔韩国汇市〕韩元兑美元因国内经济数据不佳而微跌,公债上扬

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔12月29日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下滑,因该国令人失望的数据表明经济进一步放缓,且市场重新忧虑欧元区形势,促使投资者寻求避险资产. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,156.6,周三国内收盘价为1,156.0. 三年期公债期货3月合约KTBc1上涨0.14点至104.68. 韩国11月工业生产在过去五个月中第四次下降,远逊於市场预估.[ID:nCN1310910]此外,韩国央行公布的数据显示,11月经季节调整後经常帐盈余较10月增加逾一倍至纪录高位.[ID:nCN1310922]
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,156.6 1,156.0 日圆/韩元JPYKRW=R 14.8463/601 14.8439/624 韩国公债期货KTBc1* 104.68 104.54 韩国综合股价指数.KS11 1,813.03 1,825.12 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 王翔琼;审校 郑茵 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。