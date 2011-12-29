〔中国农业〕明年继续粮食稳增产,确保农产品价格稳定--中央农村工作会议

路透北京12月29日电---周三闭幕的中国中央农村工作会议决定,明年要继续开展粮食稳定增产行动,加大粮食生产补贴力度,确保粮食生产不滑坡、菜篮子产品供应不断档、农产品价格不大起大落.

新华社报导援引副总理回良玉在会议上的发言并称,明年中国要持续加大财政用於"三农"(农业、农村、农民)支出,以及国家固定资产投资对於农业农村的投入.

报导并援引水利部农村水利司司长王爱国称,中国将完善土地出让收益10%用於农田水利资金的细则和办法,用好节水灌溉设备纳入农机具购置补贴、贴息贷款等政策,并吸引社会资金投入农田水利建设.

今冬明春,全国农田水利基本建设计划投资2,584亿元,较上年增加10%以上.

对於农民的土地财产权保障,国家土地副总督察甘藏春表示,面对日趋复杂的征地矛盾,制度改革完善重点应该放在保护农民合法土地权益上,要在总体上把"征地补偿"和"被征地农民长远安置"区别开来.

国务院总理温家宝此前表示,土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等,是法律赋予农民的合法财产权利.无论他们是留在农村还是进入城镇,任何人都无权剥夺.

中国农业部部长韩长赋周二称,2012年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上.明年粮食生产的基础是稳定面积,重点是提高单产,关键要依靠科技,立足于抗灾减灾,目标是"两增一稳",即夏粮早稻增产、秋粮稳定.[ID:nCN1310004](完)