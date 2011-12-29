〔金砖国家〕12月28日股汇市收盘纵览

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.21%,报913.11点.
中国股市:沪综指先抑後扬小幅收升,券商股继续整体走强,助大盘尾盘转跌为升.不过分析师预计,短线大盘仍处於弱势,在今年最後一个交易日(12月30日)前,可能还将处於探底过程.沪综指.SSEC收报2,170.013点,涨3.808点,盘中一度挫至逾33个月低点2,134.017点.A股成交额略微放大至399亿元.[.SSCN]
香港股市:收跌,受中资银行股疲弱拖累,因年末临近交投缩量,投资者降低风险敞口.恒生指数.HSI收跌0.59%至18,518.67点,恒生国企指数.HSCE挫跌1.5%至9,980.51.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收涨.虽然中间价第二日创下2005年汇改来的新高,但圣诞新年假期前後,机构交易意兴阑珊,加之较多购汇客盘继续主导市场,抑制汇价升幅.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水331点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3543元.[CNY/CN]
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印度股市:印度股市在淡静交投中收跌0.9%,受银行股和大盘股Reliance Industries (RELI.NS)遭抛售拖累,市场担忧银行资产质量持续恶化和信贷增长放缓令银行股下挫.月度衍生品合约将於周四到期.指标BSE指数.BSESN收跌146.10点,报15,727.85点.成分股中有18家收低.[.BO]
印度汇市:印度卢比收盘脱离低位,在疑似央行干预後收复大部分跌幅,但交易员称,全球避险情绪意味着印度卢比在近期仍承压.卢比兑美元INR=D2收报53.07/08,盘中低点为53.44,尾盘从53.30水平回弹0.6%,周二收盘价为53.015/025.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,382.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.41%,报736.09点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下挫1.08%,报31.7200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.53%,报41.2000卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市在淡静交投中大幅下挫,连续三个交易日下跌,受累于欧元区债务危机担忧重新涌现和投资者静待意大利公债标售.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2.54%,报56,533.76点,为11月17日以来最大单日跌幅.[ID:nN1E7BR0BO]
巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY收报1.8720/1.8735.
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南非股市:收跌0.14%,因投资者出脱黄金买入美元,拖累Harmony Gold(HARJ.J)等金矿类股走低.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.14%,报28,600.00点,略低於去年最後交易日收盘的28,639.40点.综合指数.JALSH亦跌0.11%,报32,092.87点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3连续第五个交易日持坚,受年底买盘提振,欧元持稳利好较高风险资产也提供支撑.1430GMT,兰特兑美元报8.1190,较上周五收盘价8.15升0.4%.南非市场周一和周二休市.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 张荻
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。