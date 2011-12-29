〔金砖国家〕12月28日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指先抑後扬小幅收升,券商股继续整体走强,助大盘尾盘转跌为升.不过分析师预计,短线大盘仍处於弱势,在今年最後一个交易日(12月30日)前,可能还将处於探底过程.沪综指.SSEC收报2,170.013点,涨3.808点,盘中一度挫至逾33个月低点2,134.017点.A股成交额略微放大至399亿元.[.SSCN]

香港股市:收跌,受中资银行股疲弱拖累,因年末临近交投缩量,投资者降低风险敞口.恒生指数.HSI收跌0.59%至18,518.67点,恒生国企指数.HSCE挫跌1.5%至9,980.51.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收涨.虽然中间价第二日创下2005年汇改来的新高,但圣诞新年假期前後,机构交易意兴阑珊,加之较多购汇客盘继续主导市场,抑制汇价升幅.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水331点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3543元.[CNY/CN]

印度股市:印度股市在淡静交投中收跌0.9%,受银行股和大盘股Reliance Industries (RELI.NS)遭抛售拖累,市场担忧银行资产质量持续恶化和信贷增长放缓令银行股下挫.月度衍生品合约将於周四到期.指标BSE指数.BSESN收跌146.10点,报15,727.85点.成分股中有18家收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比收盘脱离低位,在疑似央行干预後收复大部分跌幅,但交易员称,全球避险情绪意味着印度卢比在近期仍承压.卢比兑美元INR=D2收报53.07/08,盘中低点为53.44,尾盘从53.30水平回弹0.6%,周二收盘价为53.015/025.[INR/]