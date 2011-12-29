〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作,全年净投放19,070亿--业内人士

路透上海12月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净投放90亿元人民币,而央行今年全年则实现净投放19,070亿元.

业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商未报三个月央票需求,该期限央票周四将停发.因年底银行资金吃紧,并且该期限央票收益率投资吸引力欠佳.[ID:nCN1309328]

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第17次持平於3.1618%.而本周二发行的40亿元一年期央票,对应收益率连续第六周持平於3.4875%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)