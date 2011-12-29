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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国工商银行(601398.SS)100亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息次级债薄记建档
  工商银行(1398.HK)400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债薄记建档
  华融租赁5亿元三年期固息金融债薄记建档,工商银行主承销
  华融租赁5亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债薄记建档,工商银行主承销
  多氟多(002407.SZ)2亿元一年期短期融资券(主体评级A+)簿记建档,招商银行主承销
  华天酒店(000428.SZ)3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融(主体评级A+)簿记建档,招行主承销
  华鲁控股18亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,民生银行主承销
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  二、新债上市:   

  杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011,票面利率5.90%
  中炬高新(600872.SS)3亿元一年期短融
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041154018,票面利率6.44%
  贵州盘江投资集团10亿元三年期中票1182402,票面利率6.77%
  河北国资控股公司5亿元五年期中票1182403,票面利率6.95%
  广东广晟资产公司5亿元六个月期短融041161018,票面利率5.00%
  杭汽轮集团5亿元一年期短融041171001,票面利率6.87%
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  三、缴款:

  中文传媒(600373.SS)1亿元一年期短融
  京能热电(600578.SS)3亿元一年期短融
  华联综超(600361.SS)5亿元一年期浮息(一年定存基准)短融
  粤电集团30亿元五年期中票
  厦门港务集团4亿元三年期中票
  淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406,票面利率5.13%
  阿拉尔统众国资公司12亿元九个月期短融
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  四、还本付息:

  上海汽车(600104.SS)20亿元三年期中票0882038到期兑付,票面利率3.50%
  中国人民银行10亿元一年期央行票据1001113到期兑付,参考收益率2.5115%
  上海东方希望动物营养食品公司3.5亿元一年期短融1081442到期兑付,票面利率5.02%
  兖矿集团10亿元10年期浮息(一年定存基准)债048018付息,基本利差2.65%
  浦发银行(600000.SS)10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债070901付息,票面利率6.00%
  中国建筑(601668.SS)29亿元五年期中票0882037付息,票面利率3.90%
  东营商行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092013付息,票面利率6.21%
  上海久事公司20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息,票面利率5.08%
  青海国有资产公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980188付息,票面利率5.00%
  中国电信(0728.HK)100亿元五年期中票0982172付息,票面利率4.61%
  中国电信100亿元五年期中票0982173付息,票面利率4.61%
  华联股份(000882.SZ)3亿元一年期浮息(一年定存基准)短融1181302付息,基本利差2.55%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报报导称,上海证交所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前,
监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出.
  --21世纪经济报导援引消息人士透露,超短期融资券(SCP)发行人范围将扩大至所有AAA央
企及其AAA核心一级子公司,期限、定价机制和注册等其他规则都不变.此举还须经交易商协
会常务理事会及相关债券监管委员会的通过,有望於明年年初正式发文实施.
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩/曾菱; 审校 李宏薇

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