《中国债券市场每日交易备忘》--12月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国工商银行( 601398.SS )100亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息次级债薄记建档 工商银行( 1398.HK )400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债薄记建档 华融租赁5亿元三年期固息金融债薄记建档,工商银行主承销 华融租赁5亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债薄记建档,工商银行主承销 多氟多( 002407.SZ )2亿元一年期短期融资券(主体评级A+)簿记建档,招商银行主承销 华天酒店( 000428.SZ )3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融(主体评级A+)簿记建档,招行主承销 华鲁控股18亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,民生银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011,票面利率5.90% 中炬高新( 600872.SS )3亿元一年期短融 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041154018,票面利率6.44% 贵州盘江投资集团10亿元三年期中票1182402,票面利率6.77% 河北国资控股公司5亿元五年期中票1182403,票面利率6.95% 广东广晟资产公司5亿元六个月期短融041161018,票面利率5.00% 杭汽轮集团5亿元一年期短融041171001,票面利率6.87% ============================================================================== 三、缴款: 中文传媒( 600373.SS )1亿元一年期短融 京能热电( 600578.SS )3亿元一年期短融 华联综超( 600361.SS )5亿元一年期浮息(一年定存基准)短融 粤电集团30亿元五年期中票 厦门港务集团4亿元三年期中票 淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406,票面利率5.13% 阿拉尔统众国资公司12亿元九个月期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 上海汽车( 600104.SS )20亿元三年期中票0882038到期兑付,票面利率3.50% 中国人民银行10亿元一年期央行票据1001113到期兑付,参考收益率2.5115% 上海东方希望动物营养食品公司3.5亿元一年期短融1081442到期兑付,票面利率5.02% 兖矿集团10亿元10年期浮息(一年定存基准)债048018付息,基本利差2.65% 浦发银行( 600000.SS )10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债070901付息,票面利率6.00% 中国建筑( 601668.SS )29亿元五年期中票0882037付息,票面利率3.90% 东营商行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092013付息,票面利率6.21% 上海久事公司20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息,票面利率5.08% 青海国有资产公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980188付息,票面利率5.00% 中国电信( 0728.HK )100亿元五年期中票0982172付息,票面利率4.61% 中国电信100亿元五年期中票0982173付息,票面利率4.61% 华联股份( 000882.SZ )3亿元一年期浮息(一年定存基准)短融1181302付息,基本利差2.55% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报报导称,上海证交所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前, 监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出. --21世纪经济报导援引消息人士透露,超短期融资券(SCP)发行人范围将扩大至所有AAA央 企及其AAA核心一级子公司,期限、定价机制和注册等其他规则都不变.此举还须经交易商协 会常务理事会及相关债券监管委员会的通过,有望於明年年初正式发文实施. ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩/曾菱; 审校 李宏薇