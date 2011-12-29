〔中国债市〕超短融发行主体拟扩容,有望明年初正式发文实施--报载

路透上海12月29日电---21世纪经济报 道周四援引消息人士透露,中国银行间债市超短期融资券(SCP)发行人范围将扩大至所有AAA央企及其AAA核心一级子公司;但此事还有待银行间市场交易商协会常务理事会及相关债券监管委员会的通过,有望於明年年初正式发文实施.

报导称,此举一方面将加速金融脱媒,因为超短融对流动资金贷款等短期融资方式的替代性非常强;另一方面,银行亦可通过承销与分销相关产品,增加其中间业务收入.

"理论上,央企以後可以甩开银行自己玩儿,完全脱媒了,"报导引述一名银行人士称,超短期融资券是目前最为简便的融资渠道之一,一次注册,分次发行,短期资金获取高效快捷,且市场需求旺盛,利率水平明显低於贷款.

而其他短期融资工具,如银行流动资金贷款、票据贴现等,都涉及较复杂的信贷审批程序和授信管理,操作成本高,时效性差.

但一银行投行部人士也指出,超短融扩容或将面临两大考验.首先,超短融业务对发行人要求很高,因其受市场资金面因素影响大,与回购利率、Shibor、央票等货币市场工具联动性强.但目前很少有国内企业具备相应经验.

"其次,如何防止央企在融资越来越便利的同时,遏制投资冲动,防止盲目扩张?短期资金参与扩张性项目建设谁来监管?这一系列的难题还有待解决,"他说.

目前有关部门对债市募集资金的监管,更多关注其是否能按时付息以及本金安全,对於真实的资金流向却并没有严格监管.

信用评级及发行承销方面,对央企发债的有效约束也都不足."对央企,更多是基於其地位的评级,而不是公司业绩,"一位信用评级公司人士表示,这种状况导致市场环境虽然不佳,但部分央企还是能凭借AAA评级获得较低发行成本.(完)