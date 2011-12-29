主要国家经济指标预测--12月30日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.2%
房屋信贷(较前月) -- +0.4%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +4.5%
1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- 121.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.7% +0.8%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
0900 意大利企业信心指数 12月 92.5 93.6
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 +2.5% --
M3贷供额(较上年同期) +2.0% +2.5%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 38.1 37.5
初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --
续请失业金人数(万人) 12月17日当周 360.1 355.5
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 7.3% +2.0%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 62.5 61.0
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +4.2% +4.0%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 50.2 -- (完)
--整理 兰秀娟/王洋;审校 戴素萍
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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