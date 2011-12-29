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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--12月30日****

路透12月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.2%

房屋信贷(较前月) -- +0.4%

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +4.5%

1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- 121.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.7% +0.8%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% +0.8%

(较上年同期) +2.4% +2.5%

0900 意大利企业信心指数 12月 92.5 93.6

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 +2.5% --

M3贷供额(较上年同期) +2.0% +2.5%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 38.1 37.5

初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --

续请失业金人数(万人) 12月17日当周 360.1 355.5

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 7.3% +2.0%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 62.5 61.0

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +4.2% +4.0%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 50.2 -- (完)

--整理 兰秀娟/王洋;审校 戴素萍

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