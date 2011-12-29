《外汇动态》欧元兑美元触及1.29下方的一年低位

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0123GMT---交易员称,欧元兑美元EUR=触及1.2887的一年低位,因短期账户抛售欧元触发1.2900下方的止损单.
他们提到,目前欧元支撑位料在2011年低点1.2860,在1.2850下方挂有止损单.
欧元上档的止损单位於昨日高点1.3080上方,目前欧元受到1.2900附近买盘的支撑.
投机客利用交投清淡的假期市场压低欧元兑日圆EURJPY=至日低100.35,此前曾瞄准100.50下方的止损位.
东京交易商怀疑,欧元兑日圆在亚洲时段是否将再度走低,传闻称在100.00关口有防御性的期权部位,在100.00下方挂有大量止损单.
欧元兑日圆的重要支撑位料在11年来低位99.78.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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