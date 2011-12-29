《外汇动态》欧元兑美元触及1.29下方的一年低位

0123GMT---交易员称,欧元兑美元EUR=触及1.2887的一年低位,因短期账户抛售欧元触发1.2900下方的止损单.

他们提到,目前欧元支撑位料在2011年低点1.2860,在1.2850下方挂有止损单.

欧元上档的止损单位於昨日高点1.3080上方,目前欧元受到1.2900附近买盘的支撑.

投机客利用交投清淡的假期市场压低欧元兑日圆EURJPY=至日低100.35,此前曾瞄准100.50下方的止损位.

东京交易商怀疑,欧元兑日圆在亚洲时段是否将再度走低,传闻称在100.00关口有防御性的期权部位,在100.00下方挂有大量止损单.

欧元兑日圆的重要支撑位料在11年来低位99.78.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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