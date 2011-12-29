俄罗斯发布长篇人权报告,痛批欧美

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月28日电---俄罗斯周三发布人权报告，细数美国酷刑、电话窃听等侵犯人权的做法，以撼动美国充当全球人权法官的形象。
俄罗斯批评美国实施双重标准，未关闭关塔那摩军事监狱，且包庇官员和中情局特工。
俄罗斯外交部在这份长达63页的人权报告中称：“美国的状况远远不像华盛顿当初宣称的那麽理想。主要未解决的问题就是可恶的关塔那摩监狱。”
“美国有的中情局特工和高级官员明明公然践踏人权，白宫和司法部却庇护他们不被起诉。”
美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）说：“这类人权报告是有效的机制。当外国政府、个人或组织评论或批评美国人权状况时，我们不会将其视作干涉内务。”
俄报告还指责欧盟国家对待宗教少数派的态度，并强烈谴责英国在8月骚乱事件後侵犯人权。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：张家伟
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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