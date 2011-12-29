《中国报摘》--其他报纸重要消息12月29日(II)

**证券时报**

--中国兴业银行(601166.SS)称,该行发行的300亿元人民币小企业贷款专项金融债,全部为五年期固息,票面年利率4.2%.

--今年以来商业银行债券融资额大增.统计数据显示,2011年商业银行次级债发行规模将高达3,132亿元,同比激增241%.

**东方早报**

--国家发改委最新公布的一份已备案股权投资企业列表中,盛世神州房地产投资基金管理(北京)有限公司旗下的北京盛世神州房地产投资基金(有限合伙)成功备案,成为第一只在国家发改委备案的私募房地产投资基金.

**经济参考报**

--2012年刺激消费的政策力度有望再加大,记者从商务部内贸工作会与会人士处获悉,国务院牵头多部委组成流通专题调研组,将从12月下旬到2012年2月展开为期两个月的调研,内容主要包括,提高流通效率,方便群众生活;保障产品质量,促进生产发展.

--中国银行预测,2012年中国GDP增长8.8%左右,CPI上涨3.5%左右,中行首席经济学家曹远征表示,预计明年经济环比增速的低点将出现在一季度,同比低点出现在二季度.

**中国工业报**

--工信部将采取一系列政策措施支持高端装备制造业的发展.到2015年,高端装备制造业的产值要达到6万亿元,到2020年,高端装备制造业要占整个制造业的25%.

**国际商报**

--中国食品土畜进出口商会会长边振瑚表示,预计2012年中国农产品贸易将出现增速放缓,全年进出口贸易增速在15-20%的区间内运行.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 曾祥进

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