韩国已公布经济指标--2011/12/29

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.8%-@-r +0.9%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +4.2% +3.9% 12/29 +4.0%
工业生产(m/m) 11月 -0.4%-@ -0.6%-@ -- --
失业率 11月 3.1%-@ 3.1%-@ -- --
贸易收支(亿美元) 11月 顺差35-r 顺差41-r 1/1 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 吴云凌
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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