《热点透视》意大利融资痛苦缓解,但病灶仍在

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张涛

路透伦敦12月28日电---一次成功的公债标售让意大利从悬崖边缘後退了一步,但该国仍然面临巨大危险.意大利12月28日标售六个月期债券,融资成本比一个月前下降了一半,而两年期债券收益率(殖利率)仅比上次标售下降约3个百分点.

意大利公债市场开始略微显得不那麽令人恐怖.收益率曲线不再倒挂.这种倒挂通常表明投资者逃离短期债券,而且可能预示该国将需要救援或者走向违约.

这次标债之前有两个重要事件发生:意大利议会12月22日通过了总理蒙堤的紧缩预算,欧洲央行(ECB)12月21日提供4,890亿欧元低价三年期融资.撙节措施将损害意大利百姓的利益,但可以让市场相信意大利是真心对待改革财政.而欧洲央行的行动,则让银行业者对於融资更有信心,使其更加放心地购买公债.意大利散户在年底把闲钱拿出来投资,可能也起到了一些帮助.

但是,意大利未来数月将面临严峻挑战.该国2012年第一季度将有640亿欧元公债到期,而其公债市场还很不正常.10年期公债收益率接近7%的不可持续水平,表明投资者认为意大利的信用靠不住.

意大利仍然要看欧元区领导人的反应,至少在一定程度上是这样.尽管欧洲央行可能在二级市场买进更多的意大利公债,但如果欧洲领导人的反应缺乏热情,则可能导致意大利公债收益率保持在危险水平.同时,商业银行是否会如法国总统萨科齐所愿,利用从欧洲央行获得的廉价资金来购买公债,仍然是没谱的事情.

全国上下一心是决定意大利未来的关键.意大利人明年必须实施撙节措施并推进劳工市场改革,经济可能面临衰退.意大利人还必须继续支持其政府,积极购买公债或者被私有化的资产.至少,他们仍然相对富裕;据德意志银行的数据,意大利家庭的净金融财富是国内生产总值(GDP)的178%,高於德国的130%.

背景消息

--意大利12月28日标售90亿欧元六个月期债券,收益率为3.25%,低於一个月前同类标售创纪录的6.5%.意大利还标售17亿欧元的两年期公债,收益率为4.85%,上次11月标售时为7.8%.

--欧洲央行12月21日首次提供三年期贷款,银行业者在这次操作中借入4,890亿欧元.

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