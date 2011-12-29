〔中国能源〕今年风电装机并网容量将突破45GW,发展更趋平稳--中广网

路透北京12月29日电---中国广播网报导援引国家风电信息管理中心数据称,2011年全国风电装机并网容量将突破45GW(吉瓦),同比增长14GW以上.

报导称,尽管同比增幅有所下降,但其增量还是略高於2010年的发展水平,显示中国风电发展更加趋於平稳.

中国在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上,年复合增长率超过110%.此前政府将2015年时的累计风电装机目标定为100GW,意味着此後每年平均年增装机量将回落到15GW上下,增长大体趋於平缓.

去年中国累计吊装风电机组44.73GW,超越美国成为全球最大风电市场,但真正并网发电运营的装机容量只有31.07GW,主要因为电网建设难以跟上风电建设速度.今年监管层收紧风电项目审批并提高了风机技术质量标准,以促进行业稳健发展.

国内风电的高速发展已培养出华锐风电(601558.SS)、金风科技(002202.SZ)(2208.HK)和东方电气(1072.HK)(600875.SS)旗下的东方汽轮机等一批风电装备制造企业.(完)