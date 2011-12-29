〔中国债市〕利率债收益率小幅下行,部分配置买盘入场

路透上海12月29日电---中国银行间债市周四利率债收益率小跌.市场人士指出,基金公司、农信社等机构融出资金,令偏紧的资金面趋於缓和.看好後市的投资者提前布局,进而推低收益率水平.

华北一银行交易员指出,央行公开市场的净投放继续为市场"输血",财政存款的逐步到位亦支撑流动性需求.

"有钱的就买点债呗,我有钱我也买,"他称.

华东一银行交易员亦指出,投资者看好明年债市,提前配置债券以做准备.受跨年及大规模次级债发行影响,资金面偏紧,但毕竟是短期冲击.进入新年,资金状况将改善,现券的向好走势也将得以支撑.

央行公开市场今日暂停三个月期央票及正回购操作.据此计算,本周公开市场将净投放90亿元人民币.[CN/MMTCN]

工商银行(601398.SS)(1398.HK)今日簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年,缴款日12月30日.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.[ID:nCN1306012]

剩余期限近0.89年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS在3.4870%,上日尾盘为3.5200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.4203 5.3891

上日 3.4207 4.7996

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5203/3.4633

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6550/2.5750

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6033/3.5313 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>