《热点透视》企业分拆如火如荼,2012年还会出现更多分拆行动

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfarb; 编译 于春红

路透纽约12月28日电---在企业并购史上,2011年将成为企业分拆的代表年度.根据花旗集团(C.N)数据,分拆活动料将达到2,300亿美元,是2010年总额的六倍,在全球购并交易活动占8%的高比重.由於经济环境动荡不安不太可能让企业高管有太多理由进行收购,2012年可能还有更多企业分拆行动.

市场近来一直呈现不赞成企业多元化经营的氛围.摩托罗拉1月刚刚完成对摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)的分拆,仅仅七个月过後,谷歌(GOOG.O)就认为值得以125亿美元买下这家刚刚独立的移动电话公司,比它原先股价溢价63%.在此同时,摩托罗拉解决方案(MSI.N)股价今年以来大涨25%,而同期美股标准普尔500指数大致持平.

企业分拆趋势并没有受到所属行业或国家的因素影响.菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI、康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)、卡夫食品(Kraft Foods)KFT.N、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)和麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N等大型企业,都企图剥离非核心部门,期望消除企业的估值折让因素.这些企业的分拆将促进其他企业跟风.或许连其他原来持排斥态度的大型企业也会跟进.

在石油行业,整合型企业及独立企业之间的价值差距愈来愈难令人忽视.其他企业的分拆行动,应该会使艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)等公司承受压力,必须认真考虑将勘探从石油生产事业分拆出去的好处.同样的,目前可能是百事可乐(PEP.N)将零食业务分拆出去的时候了.受到零食业务的因素影响,百事可乐股价表现更像是一家低成长的食品公司,而不像是其他股价表现更优的饮料同业.

在ITT(ITT.N)和Fortune Brands完成一分为三的分拆行动後,真正的多元化集团也变得更少了.通用电气(GE.N)的股东可能羡慕不已.随着过去10年来通用电气股价下跌一半,投资者大概不会再留恋那种从冰箱到信用卡无所不包的企业模式.与此同时,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)的领导接班计划,也再度引发疑问,巴菲特所蒐集的五花八门资产,如果分拆独立是否可能会表现更好.

对於新闻集团(NWSA.O)来说,即使分拆较晚也好过不分拆.该公司掌舵人梅铎(默多克,Rupert Murdoch)可能热爱报业,但报纸业务减损了电视和卫星业务的价值.而高盛(GS.N)也不会无限期容忍股价低於净值.高盛喜欢夸耀自己度过危机的丰功伟业.若要再度化解危机,可能需要像分拆这样的大胆行动了.(完)