〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口推迟及季节性库存下降

路透12月28日电---周三公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第七周下降,因炼厂出於年末缴税考虑,继续推迟进口以维持低库存.

调查显示,九位受访分析师平均预估原油库存料下降170万桶.

"我们预计库存再度下降,因(炼厂)出於年末缴税考虑,都不愿在新年到来前增加库存,"芝加哥PFGBest Research分析师Phil Flynn表示.

12月16日止当周,美国原油库存创十年来最大单周降幅,锐减1,057万桶.

原油日进口量减少74.1万桶至755万桶,为2008年9月以来单周最低水准.

"我们认为降幅可能缩小,因为进口较前一周难以持续的较低水准可能出现大幅反弹,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出.

路透调查显示,产能利用率可能较前一周持平.

路透调查分析师平均预估,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少50万桶.

但Ritterbusch指出,馏分油库存应温和上升,因美国最大取暖油市场--东北部地区天气温暖,需求不那麽强劲.

调查显示,汽油库存较前周或下降10万桶.九位分析师中有五位预估汽油库存下降,因假期前需求较高且炼厂产能利用率略微下降,但其他分析师预计库存会有小幅上升.

因逢圣诞节假日,美国石油协会(API)一周库存数据推迟一天至周三公布,能源资料协会(EIA)数据也将延後一天至周四公布.(完)