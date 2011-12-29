《热点透视》美联储新任理事提名人选或能带来新的政策方案

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 肖群英

路透纽约12月28日电---美国总统奥巴马所提名的联邦储备理事会(美联储,FED)新理事,或许能催生新的政策解决方案.奥巴马提名史坦(Jeremy Stein)及鲍威尔(Jerome Powell)接任美联储职缺,在党派分配上显得平衡,或许为大选年安排了一个巧妙的伏笔.这两人都非常符合资格.此外,Stein对金融监管的看法,甚至可能有助於美联储等监管机构防范未来再度出现类似明富环球(MF Globals)的弊案.

政治面而言,奥巴马的选择堪称精明.他表面上兼顾了两党平衡,但共和党籍鲍威尔所获得提名的任期仅到2014年1月,而民主党籍Stein提名的任期则到2018年.在这样的安排下,奥巴马向参议院共和党发出战帖,如果他们封杀提名案,就等於是只顾党派意气之争而妨碍正事,在此同时,当奥巴马连任不久後,鲍威尔的任期届满,奥巴马还能拥有选择换人接任的权利.

从实力来看,这两人都非常够资格,从他们的经历来看,都很可能会支持美联储主席贝南克的宽松货币政策.鲍威尔与凯雷投资集团(Carlyle Group)关系深厚,而凯雷是最具政治考量的大型私募股权集团,再加上鲍威尔对共和党罗姆尼(Mitt Romney)和洪博培(Jon Huntsman)的捐款,暗示他在政策上不会颠覆既有局面.

哈佛大学教授史坦,拥有货币政策方面的专业素养及论述着作.特别是他在日前发表的一篇论文中建议,美联储监管政策应该将存款准备金规定扩大适用到影子银行体系,以解决影子银行体系杠杆过高的问题.举例来说,这将解决发生在明富环球MFGLQ.PK的问题,明富环球伦敦子公司通过挪用客户资金创造了一连串的回购协议.通过对非银行金融借款有所控制,美联储不仅能降低总体系统性杠杆,同时能降低将资产转入影子银行体系的诱因.

鲍威尔和史坦进入美联储理事会,不太会推动改变美联储现行的刺激性货币政策.但倘若史坦的构想付诸实施,可能会消除一些宽松货币政策潜在的泡沫化副作用.华尔街或许不认为这是个优点,但很难看出国会议员有什麽理由来反对这两人的提名案.(完)