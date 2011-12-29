《热点透视》美国反对之声难挡日本干预汇市之举

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 李爽

路透香港12月28日电---美国财政部因日本人为地打压日圆汇率,予以直截了当的批评.日本在3月震灾後干预汇市,10月再度出手打压本币,这种外汇干预举措效果有限,而且出口商已经学会适应日圆升值.但当局担心交易员押注日圆单向升势,这意味着未来或有更多干预行动.

日本70亿美元的经常帐盈余自然会给日圆带来升值压力.日本当局毫不隐讳其对抗日圆升值的决心.由於本币走强会降低出口商品的海外竞争力,因此日本政府周期性地威严恫吓,警告交易员若日圆升值步伐太快将出手抗击.日本央行偶尔还通过抛售日圆来表明,警告并不停留在口头上.

打压日圆常见的理由是保护出口商,因为他们的竞争力会随本币升值而减弱.日圆兑美元自1985年以来已升值一倍多.但并不清楚日本出口商是否需要这种支持.他们已通过降低成本和将生产转移至海外来适应日圆升值.据高盛(GS.N)数据,金融危机以来,日本电子行业获利已因其调整应对举措而反弹至六年前水平,尽管日圆升值50%.

日本干预汇市还有其他意图,比如降低汇价波动.即便对於那些适应性最强的出口商而言,日圆剧烈波动也会带来不利影响,会损及其投资规划能力.另外还有日圆被视为避险货币的因素.自2008年8月以来,日圆已升值约42%,主要由於投资者规避美元和其他货币.这相当於给出口商造成了不合理的课税压力,即便尚未导致其倒闭.

因此,如果日本当局在力所能及时恫吓交易员远离日圆,只是希望保证日圆不呈一边倒的升势,不因剧烈波动而遏制工业投资,那麽其干预举动还可以说得通.日圆仍有可能继续走升,无论华府同意与否,2012年日本当局都很可能会继续舞刀弄剑,试图打压日圆,但这种努力也许是徒劳的.

背景消息:

--美国财政部12月28日批评日本等国干预汇市,削弱本币.

--尽管美国这次没有给中国贴上汇率操纵国的标签,但美国政府推动人民币加速升值的决心未动摇.其报告在长达五页的针对中国的内容中,仍坚持强调人民币必须升值.[ID:nCH0091751]

--该报告还敦促韩国限制其干预汇市打压韩元的举动,批评日本8月和10月遏制日圆升值的举措.日圆兑美元今年已升值4.1%.(完)