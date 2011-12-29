〔路透调查〕新加坡第四季GDP环比年率料为下降5.5%,同比料增长3.6%

* 事件:新加坡第四季国内生产总值(GDP)初值

* 时间:1月3日0000GMT

* 路透调查预估:环比年率料为下降5.5%,较上年同期料增长3.6%

新加坡贸工部将於周二0000GMT公布第四季国内生产总值(GDP)细节,第四季GDP初值预估为:

单位:% 预估中值 预估区间 2011年 受访家数

第三季

GDP(环比年率) -5.5 -10.3/-2.0 +1.9 7

GDP(较上年同期) +3.6 +1.7/+4.6 +6.1 9

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

观察重点:

--新加坡第四季GDP经季节调整後的环比年率可能萎缩,因电子制造业受挫且服务业放缓.

--在第三季支撑制造业的制药业仍然强健,但不再以快速扩张.

--即便新加坡11月工业生产意外下滑,但上周公布的11月消费者物价指数(CPI)增幅高於预期,政府面临推出新措施抑制物价并降低其2月预算中成本的压力.

--据华侨银行表示,新加坡官方预估2011年经济增长5%左右,意味着经季节调整後的环比年率可能萎缩5.3%.

市场影响:

--新加坡像许多亚洲国家一样,正在受到经济成长放缓和通胀高企的困扰,因此GDP数据将对新加坡金融管理局是否会在4月公布货币政策声明时放宽政策提供线索.

--新加坡金融管理局目前的政策立场是允许新加坡元逐步温和升值.(完)