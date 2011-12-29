〔韩国央行〕明年通胀仍将是首要政策目标--年度政策声明

路透首尔12月29日电---韩国央行周四称,2012年通胀仍将是其首要的政策目标,因通胀迅速下滑可能性不大,而韩国经济明年年初温和放慢後料在下半年回升.

韩国央行周四发布由货币政策委员会(MPC)通过的年度政策声明,称央行"将努力使消费者物价增幅中期内稳定在2-4%通胀目标区间的中点."

韩国央行称,央行对2012年经济增长的预测面临较大下档风险,主要归因于欧元区债务危机,但其对通胀率长期居高不下的可能表达了更大担忧.

自2010年7月以来,韩国央行通过五次加息将政策利率KROCRT=ECI总计上调125个基点,对於明年会继续加息还是会很快开始降息,分析师看法不一.(完)