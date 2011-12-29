〔中国证券〕外管局近日新批5亿美元QFII额度,台湾两机构各获1亿美元

路透上海12月29日电---中国国家外汇管理局最新数据显示,近日新批增加5亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度,其中台湾的国泰证券投资信托公司和复华证券投资信托公司分获1亿美元的额度.

截止上周三(12月21日),今年来国家外管局共审批新增QFII额度19.2亿美元,较2010年的30.5亿美元减少近四成.目前QFII总额度达到216.4亿美元.

自5月以来,国家外管局曾连续五个月未批出新的QFII额度,直至10月重新授出新的额度.最近三个月外管局共批准9.5亿美元额度,占全年新增的一半.

数据显示,12月20日外管局新批额度中,除两家台湾机构获得外,还有忠利保险有限公司(GASI.MI)和西班牙对外银行(BBVA.MC),这两家均获1亿美元QFII额度.另外,景顺资产管理公司(Invesco)获批增加1亿美元额度,使其总额度增至3.5亿美元.

国泰投信为国泰金控(2882.TW)旗下公司.目前台湾已有富邦、群益、宝来等五家投信公司获得QFII额度,每家取得额度均为1亿美元.

中国证监会新任主席郭树清本月中表示,将适当加快引进QFII的步伐,增加其投资额度.而财新网稍後曾援引接近中国证监会的人士称,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.(完)

可参看〔背景资料〕中国QFII投资额度获批概况[nCN1311620]

若欲了解详情,请点选国家外管局网站(www.safe.gov.cn)