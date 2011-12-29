澳新经济指标预测--12月30日-1月6日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月26日当周---------------------------------
12月30日(五)
0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.2%
房屋信贷(较前月) -- +0.4%
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月2日(一)
无重要经济数据公布.
1月3日(二)
无重要经济数据公布.
1月4日(三)
无重要经济数据公布.
1月5日(四)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95
进口(较上月) -- +2%
出口(较上月) -- 持平
1月6日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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