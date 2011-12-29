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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 06:59 BJT

****澳新经济指标预测--12月30日-1月6日****

路透12月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月26日当周---------------------------------

12月30日(五)

0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.2%

房屋信贷(较前月) -- +0.4%

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月2日(一)

无重要经济数据公布.

1月3日(二)

无重要经济数据公布.

1月4日(三)

无重要经济数据公布.

1月5日(四)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95

进口(较上月) -- +2%

出口(较上月) -- 持平

1月6日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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