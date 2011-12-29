〔中国经济〕发改委新外商投资产业指导目录将整车制造等从鼓励类删除

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透北京12月29日电---中国发改委周四发布新的外商投资产业指导目录,将整车制造、多晶硅、煤化工等条目从鼓励类外商投资产业目录中删除.
新指导目录将允许外商投资医疗机构、金融租赁公司,此前为限制类.新能源汽车关键零部件列入鼓励类外商投资目录.
发改委称,此次目录修订,主要的调整和变化包括,进一步扩大对外开放,促进制造业改造提升,培育战略性新兴产业,促进服务业发展以及促进区域协调发展.
新的产业目录将自2012年1月30日起施行,2007年发布的原产业目录停止执行.
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--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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