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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 11:51 BJT

〔中国经济〕发改委新外商投资产业指导目录将整车制造等从鼓励类删除

路透北京12月29日电---中国发改委周四发布新的外商投资产业指导目录,将整车制造、多晶硅、煤化工等条目从鼓励类外商投资产业目录中删除.

新指导目录将允许外商投资医疗机构、金融租赁公司,此前为限制类.新能源汽车关键零部件列入鼓励类外商投资目录.

发改委称,此次目录修订,主要的调整和变化包括,进一步扩大对外开放,促进制造业改造提升,培育战略性新兴产业,促进服务业发展以及促进区域协调发展.

新的产业目录将自2012年1月30日起施行,2007年发布的原产业目录停止执行.

浏览原文,点选发改委链接:(here) (完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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