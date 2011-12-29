〔中国债市动态〕现券收益率略跌,短期资金价格跳涨无碍政策宽松预期

路透上海12月29日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率稳中有降,尽管资金价格因为临近年末而继续跳涨,但市场普遍认为这仅是短期因素,且续降准备金率的预期也在持续发酵.

"年底和春节靠的很近,资金需求很大,如果不调(降)准备金的话,市场怕吃不消,"上海一券商投资经理说.

他表示,一般情况下,银行年底都会冲一下存款,这意味着机构在1月5日做例行的准备金调整时,将会增加缴款,同时还要为春节长假做备付,因此有机构预计央行会在春节之前再次下调准备金.

他并称,年底这段时间市场交投比较清淡,只是个别期限品种收益率下了有1-2个基点(bp).

在时隔近三年後,中国央行此前於12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.中国明年春节假期为1月22日-28日.

中国银行间债市质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四早盘跳涨约50个bp,其它期限亦多上行.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.46%/3.43%,上日尾盘为3.47%/3.45%;剩余期限近三年的国债110025券最新报价CN110025=CFXM为2.91%/2.86%,上日尾盘报2.926%/2.92%.(完)