〔中国新债〕四川龙蟒集团下周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月29日电---中国四川龙蟒集团有限责任公司周四公告称,将於下周五(1月6日)在银行间债市 簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 四川龙蟒集团 9 5 12 1/6簿记建档 农业银行 AA- 1/10 1/11 ============================================================================================= 四川龙蟒集团主营磷化工、钛化工、矿山资源开采综合利用和生物化工等,目前可年产80万吨饲料级磷酸盐, 14万吨金红石型钛白粉.至今年6月末,该公司实现利润总额5.54亿元.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进