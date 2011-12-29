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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 12:06 BJT

〔中国新债〕四川龙蟒集团下周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月29日电---中国四川龙蟒集团有限责任公司周四公告称,将於下周五(1月6日)在银行间债市
簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 四川龙蟒集团    9        5       12   1/6簿记建档    农业银行     AA-       1/10         1/11
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  四川龙蟒集团主营磷化工、钛化工、矿山资源开采综合利用和生物化工等,目前可年产80万吨饲料级磷酸盐,
14万吨金红石型钛白粉.至今年6月末,该公司实现利润总额5.54亿元.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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