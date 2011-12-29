〔中国货币市场〕七天期回购利率大涨,明日料续升因年末及新债缴款(更新版)

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海12月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘七天期回购利率大幅攀升,但隔夜回购利率基本持稳,显示资金面整体并未太过紧张,只有跨年资金较为抢手,预计年後将很快改善.不过年前还有大额新债缴款,预计明日回购利率还将继续走升.
"我觉得今天(资金面)有点缓过来的意思了,但是明天工行500亿(次级债)缴款,"深圳一银行交易员称.她认为,年末最後一个交易日,市场交投料较为清淡,但难阻跨年品种的回购利率继续走高.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)今日簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年,缴款日12月30日.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.[ID:nCN1306012]
华东一银行交易员亦称,今日流动性略显宽裕,隔夜回购利率走势平稳.七天期回购利率上行一方面是因为跨年导致的结构性失衡,另一方面也是有部分拆出资金的大型机构托市所致.
中国元旦假期为1月1日-1月3日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4215 3.4207 0.08 2,552.40
七天CN7DRP=CFXS 5.3654 4.7996 56.58 794.25
14天CN14DRP=CFXS 5.6786 5.5109 16.77 101.79
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4196 3.4216 -0.20 874.80
七天CHICNY7D=CFXS 5.5180 4.8153 70.27 203.80
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 12.8100 1.1450 11.67 315.13
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.3050 4.7850 -0.48 103.27
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.4000 4.5100 -0.11 14.16
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4230 3.4200 0.30
七天CN7DRPFIX=CFXS 5.4306 4.7500 68.06
14天CN14DRPFIX=CFXS 5.6000 5.6400 -4.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.4175 3.4202 -0.27
七天SHICNYSWD= 5.4192 4.7292 69.00
三个月SHICNY3MD= 5.4742 5.4757 -0.15
==============================================================================(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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