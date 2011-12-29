〔企业并购〕阿里巴巴聘美国公关公司,有意收购雅虎全部股权(更新版)

(新增分析师评论及背景细节)

路透12月28日电---中国阿里巴巴集团聘请了华盛顿一家公关公司,表明若阿里巴巴与雅虎(YHOO.O)关於解除亚洲合作夥伴关系的谈判破裂,则阿里巴巴有意收购雅虎全部股权.

据这家公关公司Duberstein Group的文件披露,日本软银(9984.T)也是阿里巴巴的关联企业.软银拥有阿里巴巴30%的股份,也是雅虎日本(4689.T)的合作夥伴.

阿里巴巴集团创始人马云9月份曾表示,若有机会,很愿意完全收购雅虎.

聘用华盛顿的公关公司,或能帮助阿里巴巴处理在美国可能遭遇的政治阻力.

几年来,中国公司收购美国资产屡屡碰壁,例如通讯巨头华为[HWT.UL]等.

"对於任何国家来说,国家安全方面的关切有时只是商业顾虑的一个借口,"北京迈博瑞咨询公司的执行董事Mark Natkin表示,"但对美国来说,我认为(在阿里巴巴与雅虎的交易上)不会有太大问题.用户可能会根据个人意愿来共享或保留数据.

"如果他们订阅了雅虎的服务,且(知道)雅虎被一家中国公司所掌控,他们将需要自己做出决定,"Natkin表示.

阿里巴巴、软银和雅虎都一直在寻求厘清其复杂的关系网.一位知情人士称,阿里巴巴在秋季曾续聘Duberstein,当时其正在与数家私募股权公司讨论分割雅虎的计划.

虽然他们可能会提出共同收购整个雅虎,但上述计划则是由收购公司接手雅虎的美国业务,阿里巴巴和软银得到其亚洲资产.

但整体收购雅虎的想法目前已退居幕後,因雅虎正在考虑一项计划,只处置阿里巴巴和软银想要的亚洲资产.消息人士上周对路透表示,该交易计划的估值约为170亿美元,这将降低目前雅虎持有的40%的阿里巴巴股权,且雅虎不再持有雅虎日本(Yahoo Japan)的股权.[ID:nCN1300942]

面临谷歌(GOOG.O)和Facebook等互联网巨头的竞争,雅虎正在寻求业务重组的方案.

投资者一直认为,雅虎在阿里巴巴的投资以及其持有雅虎日本35%的股权,显然是这家美国公司最宝贵的资产.雅虎市值约为200亿美元.

**首次登记游说美国政府**

一个美国参议院的办公室12月23日收到相关的游说登记文件,随後将其公布于网上,但游说工作可能早已开始.

根据对美国国会游说登记记录的搜索显示,该文件标志着阿里巴巴首次登记游说美国政府.

Duberstein Group是由曾担任美国前总统里根(Ronald Reagan)白宫幕僚长的Kenneth Duberstein掌舵,其客户还包括BP America(BP.L)、高盛(GS.N)和辉瑞(Pfizer)(PFE.N)等.

此次游说登记名单包括Wachtell、Lipton和Rosen & Katz等律师事务所,这些机构专门从事并购活动,它们将作为阿里巴巴与该公司游说团体的中间人.

周三发给Duberstein Group和Wachtell的消息未立即得到回复.(完)