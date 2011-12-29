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中国汇市 | 2011年 12月 29日 星期四 12:12 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元续窄幅震荡,年末市场交投意愿清淡

* 人民币兑美元早盘续窄幅震荡

* 时值年末,市场交投意愿清淡

* 开盘被购汇盘推至稍弱水平後,即开始小幅波动

* 明年人民币会小幅升值,双向波动

路透北京12月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘续窄幅震荡.市场人士表示,时值年末,市场交投意愿清淡;即期汇价开盘被购汇盘推至稍弱水平後,即陷入小幅波动.

"今天(早盘即期汇市)跟昨天差不多,(成交价)比中间价高100个点不到,波动不大,"华东地区一银行交易员称,"今天我们自己还是购汇比较多,蛮好买,供应还可以."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3157元,上日为6.3146元.北京时间上午12:00,人民币兑美元即期报6.3245元,上日收盘价报6.3212元.

上述华东交易员并预计,明年人民币仍会升值,只是幅度会小一些,2%左右是目前机构比较认可的主流预期.

上海一外资银行交易员给出的升值幅度是3%左右.不过,她也强调了人民币"双向波动"的可能性.

她进一步指出,假日前後,全球市场交易热情都不高,导致市场流动性不是很好;一些偶发的交易会加大汇率的波动幅度,海外市场欧元走弱就是明证.

东京汇市,欧元兑日圆周四降至10年低点;兑美元触及近一年来最低.因年底流动性不佳放大市场走势,欧元上交易日一度骤降.交易员表示,欧元周四因停损卖盘和日本出口商的抛售而承压.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:00,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3368/32元,上日尾盘报6.3290元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3930/80,上日尾盘为6.3910元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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