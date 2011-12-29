〔中国汇市〕人民币兑美元续窄幅震荡,年末市场交投意愿清淡

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币兑美元早盘续窄幅震荡
* 时值年末,市场交投意愿清淡
* 开盘被购汇盘推至稍弱水平後,即开始小幅波动
* 明年人民币会小幅升值,双向波动
路透北京12月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘续窄幅震荡.市场人士表示,时值年末,市场交投意愿清淡;即期汇价开盘被购汇盘推至稍弱水平後,即陷入小幅波动.
"今天(早盘即期汇市)跟昨天差不多,(成交价)比中间价高100个点不到,波动不大,"华东地区一银行交易员称,"今天我们自己还是购汇比较多,蛮好买,供应还可以."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3157元,上日为6.3146元.北京时间上午12:00,人民币兑美元即期报6.3245元,上日收盘价报6.3212元.
上述华东交易员并预计,明年人民币仍会升值,只是幅度会小一些,2%左右是目前机构比较认可的主流预期.
上海一外资银行交易员给出的升值幅度是3%左右.不过,她也强调了人民币"双向波动"的可能性.
她进一步指出,假日前後,全球市场交易热情都不高,导致市场流动性不是很好;一些偶发的交易会加大汇率的波动幅度,海外市场欧元走弱就是明证.
东京汇市,欧元兑日圆周四降至10年低点;兑美元触及近一年来最低.因年底流动性不佳放大市场走势,欧元上交易日一度骤降.交易员表示,欧元周四因停损卖盘和日本出口商的抛售而承压.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间12:00,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3368/32元,上日尾盘报6.3290元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3930/80,上日尾盘为6.3910元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。