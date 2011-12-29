《国际主要央行公开市场操作一览》--12月29日

路透上海12月29日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/28 卖出公债 -86.30 04/15/2014 - 11/30/2014

12/22 买入公债 46.17 02/15/2020 - 11/15/2021

《本周主要新闻》

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备理事会(FED)开始给出利率预估的良好时机.[ID:nCN1303568]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/27 七天期反向交易 1,447.55 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,110.00 0.56%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示反对ECB增加债券购买.其指出,ECB本月向银行提供大规模三年期资金的操作是非同寻常之举,但不意味着是在为政府融资."它的作用是保持贷款资金向实体经济的流动."[ID:nCN1310138]

--欧洲央行执委会成员斯麦吉表示,若出现通缩,欧洲央行有采取量化宽松政策的选项;若有必要也可能增加购债.[ID:nCT0490473]

--欧洲央行管理委员会成员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周六接受意大利商业日报Il Sole 24 Ore采访时表示,欧洲央行在制定货币政策时将关注经济周期,暗示若欧元区经济恶化,则可能进一步降息.[ID:nCN1305588]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,830

上周三 37,350

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当期变化 -520

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行公布的11月15-16日会议记录显示,央行部分委员认为,欧洲主权债务危机已经影响到日本金融市场,且其影响可能加剧.该行表示已做好准备,若日本经济复苏面临的风险增加,将采取进一步货币刺激政策.[ID:nCN1307198]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,36天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行985亿台币存单,相较存单到期金额1,337.5亿,存单发行余额减少352.5亿.[ID:nCT0491683]

--台湾央行周二表示,当日共发行342.5亿台币存单,相较存单到期金额80亿,存单发行余额增加262.5亿.[ID:nCT0491385]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,165.5亿台币存单,相较存单到期金额1,822亿,存单发行余额减少656.5亿.[ID:nCT0491073](完)

--整理 冉莹; 审校 周晓峰

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]