〔中国信用债评级〕联合资信将包钢股份主体评级从AA上调至AA+

* 发行主体: 内蒙古包钢钢联股份有限公司

* 发行量及品种:10亿元五年期中票(09包钢MTN1CN0982107=CFXS)

20亿元五年期中票(11包钢MTN1CN1182060=CFXS)

* 评级公司: 联合资信评估有限公司

* 评级调整情况:主体评级由AA调升至AA+,评级展望维持稳定

债项评级由AA调升至AA+

路透上海12月29日电---中国联合资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将内蒙古包钢钢联股份有限公司(600010.SS)主体长期信用评级由AA上调为AA+,评级展望维持"稳定";同时上调了该公司所发两期中期票据的债项评级,亦从AA调升至AA+.

刊登在中国债券信息网的报告表示,调升包钢股份主体及债项评级,主要因为跟踪期内该公司收入及利润规模随行业景气程度的回升大幅增长,整体盈利能力和抗风险能力将得到显着提升;後续相关矿业资产的注入,将有助於减少与母公司的关联交易,改善铁矿石资源自给率.

不过报告也指出,虽然包钢股份在产能规模、产品结构、资源保障和区域竞争力方面的优势得以保持,但原燃料价格,特别是铁矿石价格的大幅波动仍对其成本控制造成一定压力.另外,钢管及重轨市场需求减弱对包钢股份管材、型材产品影响较大也值得关注.

包钢股份周四早盘收报4.08元,跌0.08元,或1.92%.最近一个月累计跌幅为11.48%.(完)