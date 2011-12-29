蒙牛官网被“黑”, 黑客称其为“民族的耻辱”

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---中国媒体报导称，中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周三夜间遭黑客入侵。此前，蒙牛承认其部分乳制品含有的致癌物质黄曲霉毒素M1超标。
根据新浪网和《人民日报》网站等多家中国新闻网站的截图显示，自称为“愤怒的SIT小组”的黑客在蒙牛官网上留下一页讯息，称蒙牛是“民族的耻辱”。
《人民日报》报导称，这段文字周三午夜前出现在蒙牛官网，之後这段文字被移除，但周四早晨，无法打开蒙牛官网。
尽管多次联系，但路透未能立即联系到蒙牛官员就此置评。
中国国家质监检总局发布的检验报告显示，蒙牛四川一家工厂的牛奶被检测出含有黄曲霉毒素。该物质能造成肝脏严重损伤，包括肝癌。
蒙牛上周末在声明中表示，公司已销毁了这批有问题的牛奶。
蒙牛的这起最新丑闻周三在新浪微博上引发了消费者的强烈反应。蒙牛成为新浪微博上被搜索最多的关键词，且成千上万新浪微博用户呼吁抵制蒙牛产品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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