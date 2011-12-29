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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 13:44 BJT

〔澳洲股市〕淡静交投中收低,关注意大利公债标售结果

路透墨尔本12月29日电---澳洲股市周四收低0.4%,稍晚将进行备受关注的意大利公债标售,市场认为此次标售将测试欧洲银行对欧元区受困国的支持意愿.

淡静的交投再度放大跌幅,多数交易商和基金经理仍在度假.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌17.7点,收报4,071.1点,盘中一度触及一个月低位4,038.1点.

该指数今年迄今累计下跌14%,或自1992年该指数问世以来首度出现连续两年收低的情况.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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