〔澳洲股市〕淡静交投中收低,关注意大利公债标售结果

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透墨尔本12月29日电---澳洲股市周四收低0.4%,稍晚将进行备受关注的意大利公债标售,市场认为此次标售将测试欧洲银行对欧元区受困国的支持意愿.
淡静的交投再度放大跌幅,多数交易商和基金经理仍在度假.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌17.7点,收报4,071.1点,盘中一度触及一个月低位4,038.1点.
该指数今年迄今累计下跌14%,或自1992年该指数问世以来首度出现连续两年收低的情况.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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