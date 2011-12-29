〔中国汇市〕人民币兑美元收创新高,大型银行联手出脱美元头寸(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
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* 人民币兑美元小幅收涨,再创汇改来新高
* 大型银行卖出大量美元头寸
* 明年人民币会小幅升值,双向波动
路透北京/上海12月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四小幅收涨.大型银行卖出大量美元头寸,释放过多流动性,推高人民币即期汇价.市场人士认为,明年人民币将保持小幅升值,双向波动格局.
"大行联手出货(美元).虽然购汇多,但是他们卖出了更多的(美元)头寸,"上海一银行交易员指出.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3192* 6.3173 6.3256 6.3157 6.3146 6.3212
注:*表示创汇改来收盘新高,前次高点为12月26日的6.3198元
华东地区一银行交易员预计,明年人民币仍会升值,只是幅度会小一些,2%左右是目前机构比较认可的主流预期.
而上海一外资银行交易员给出的升值幅度是3%左右.不过,她也强调了人民币"双向波动"的可能性.
她进一步指出,假日前後,全球市场交易热情都不高,导致市场流动性不是很好;一些偶发的交易会加大汇率的波动幅度,海外市场欧元走弱就是明证.
东京汇市,欧元兑日圆周四触及10年低点,受日本散户投资者和出口商卖盘打压,年底流动性不佳放大市场走势.[FRX/CN]
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3980/80 6.3910
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3463/27 6.3290
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3572元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 丁淑琴
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