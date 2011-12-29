〔东京美债〕10年期公债收益率跌破2%,关注意大利公债标售

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透东京12月29日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周四盘旋在三个月低点附近,此前海外市场人气偏离风险资产,提振美国公债的避险买需.交易商静候今日稍晚意大利标售公债.
美国公债这波涨势过後,10年和30年券收益率分别跌破2%和3%的心理重要关口.
10年期公债US10YT=RR价格跌1/32,收益率报1.9266%,几近持平於纽约尾盘,并接近上周触及的10月4日以来最低位1.7980%.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。