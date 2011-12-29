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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 14:06 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率跌破2%,关注意大利公债标售

路透东京12月29日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周四盘旋在三个月低点附近,此前海外市场人气偏离风险资产,提振美国公债的避险买需.交易商静候今日稍晚意大利标售公债.

美国公债这波涨势过後,10年和30年券收益率分别跌破2%和3%的心理重要关口.

10年期公债US10YT=RR价格跌1/32,收益率报1.9266%,几近持平於纽约尾盘,并接近上周触及的10月4日以来最低位1.7980%.

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