〔中国票据市场〕转贴利率延续小升态势,年末收票机构日渐稀少

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海12月29日电---中国票据市场转贴利率周四延续小升态势,仍有部分机构在少量出票,以调整年末的信贷指标,但相较而言,收票机构日渐稀少,推动市场利率震荡攀升.
"各家行做的比较少,直贴还有一些在做,转贴基本都是出票为主,但接的比较少,"广东一银行交易员称.
他指出,在存贷比考核的压力下,年底前不少银行需要压缩信贷规模,有余量收票的机构少之又少,迫切想要出票的机构只能接受更高的利率水平,而且由於交投清淡,市场报价情况也稍显混乱.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3822/7.9887 8.6674/8.3409 9.8850/9.2210
上日 8.3822/7.9887 8.6626/8.3409 9.8850/9.2210
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变动 0bp/0bp +0.48bp/0bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持稳**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=持平於6.1925%.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2957/3.2347 3.3365/3.2765
上日 3.2667/3.2057 3.3205/3.2615
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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