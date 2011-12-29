〔中国票据市场〕转贴利率延续小升态势,年末收票机构日渐稀少

路透上海12月29日电---中国票据市场转贴利率周四延续小升态势,仍有部分机构在少量出票,以调整年末的信贷指标,但相较而言,收票机构日渐稀少,推动市场利率震荡攀升.

"各家行做的比较少,直贴还有一些在做,转贴基本都是出票为主,但接的比较少,"广东一银行交易员称.

他指出,在存贷比考核的压力下,年底前不少银行需要压缩信贷规模,有余量收票的机构少之又少,迫切想要出票的机构只能接受更高的利率水平,而且由於交投清淡,市场报价情况也稍显混乱.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3822/7.9887 8.6674/8.3409 9.8850/9.2210

上日 8.3822/7.9887 8.6626/8.3409 9.8850/9.2210

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变动 0bp/0bp +0.48bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=持平於6.1925%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2957/3.2347 3.3365/3.2765

上日 3.2667/3.2057 3.3205/3.2615

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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