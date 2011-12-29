朝鲜举国哀悼金正日,盛赞其核武和军队建设功绩

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月29日电---朝鲜周四对已故领导人金正日建立的强大军力大加赞美，年轻的继任者很可能追随逝者既定的政策。朝鲜持续强化核武能力，令东北亚局势非常紧张。

朝鲜10万军民聚集在平壤冬日阳光下的金日成广场，为已故最高领导人金正日默哀。金正日於12月17日去世，之前统治朝鲜长达17年之久。

作为出自金氏家族的第三代统治者，20多岁的金正恩登上中央观礼台，俯视金日成广场上的哀悼人群，耳边响起对朝鲜“伟大革命家”的称颂。

“伟大领袖金正日......为我国人民过上自主生活，为缔造世界一流军事强国和令人自豪的核大国奠定了基础，”朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南(Kim Yong-Nam)在悼词中称颂道。

Larry Niksch为无党派美国国会研究服务机构追踪研究朝鲜问题达43年之久。他认为，只要朝鲜生产出足够的高浓缩铀，朝鲜可能在最短一两年内将拥有核导弹。

这可能威胁地区安全，为朝鲜在得到发展经济所需的援助过程中增添强有力的讨价还价工具。

朝鲜国家电视台的画面显示，站在金正恩右侧的是朝鲜人民军总参谋长李英浩，附近还有国防部长金永春，以及金正恩的姑父张成泽。

“金正恩同志是党和人民的最高领导者，继承了伟大领袖金正日的哲学思想和领导能力、品格和道德、勇气和无畏，”金永南讲道。

朝鲜大同江两岸民众冒着零下10摄氏度左右的严寒低头肃立，船舶停泊在江上、火车拉响汽笛三分钟，为金正日默哀。

多数朝鲜问题观察家预计，朝鲜不会再次发动类似2010年的那些攻击活动。

金正恩需要几个月时间，稳固他父亲留给他的领导头衔和权利地位。（完）