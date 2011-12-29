〔表格〕欧元区11月M3货供额年率为增长2.0%,增速低於上月

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透法兰克福12月29日电---欧洲央行(ECB)周四公布的数据显示,欧元区11月货币供应量增速及对民间部门贷款量下滑.
欧元区11月M3货供额年率为增长2.0%,路透调查预估为增长2.5%.
经季节调整後数据如下:
11月 10月 (前值)
M3年增长率(%) 2.0 2.6 (2.6)
M3三个月移动平均年增长率(%) 2.5 2.8 (2.8) (完)
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--编译 蔡美珍;审校 程琳
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