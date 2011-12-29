版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 17:30 BJT

〔表格〕欧元区11月M3货供额年率为增长2.0%,增速低於上月

路透法兰克福12月29日电---欧洲央行(ECB)周四公布的数据显示,欧元区11月货币供应量增速及对民间部门贷款量下滑.

欧元区11月M3货供额年率为增长2.0%,路透调查预估为增长2.5%.

经季节调整後数据如下:

11月 10月 (前值)

M3年增长率(%) 2.0 2.6 (2.6)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.5 2.8 (2.8) (完)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[ECI-EUROPE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 蔡美珍;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐