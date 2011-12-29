〔日本股市〕日经指数收低0.3%,意大利公债标售前市场削减风险部位

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透东京12月29日电---日本股市日经指数周四收低0.3%,稍晚将进行关键的意大利公债标售.随着欧元兑日圆跌至10年低位,日本主要出口商处境艰难.
日经指数.N225跌至8,398.89点,但守在了8,362点上方,该水准为11月末到12月初这波涨势的61.8%回档位.
东证股价指数.TOPX扳回稍早跌幅,收高0.1%至722.12点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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