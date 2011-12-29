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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数收低0.3%,意大利公债标售前市场削减风险部位

路透东京12月29日电---日本股市日经指数周四收低0.3%,稍晚将进行关键的意大利公债标售.随着欧元兑日圆跌至10年低位,日本主要出口商处境艰难.

日经指数.N225跌至8,398.89点,但守在了8,362点上方,该水准为11月末到12月初这波涨势的61.8%回档位.

东证股价指数.TOPX扳回稍早跌幅,收高0.1%至722.12点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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