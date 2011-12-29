〔韩国股市〕今年最後交易日收盘近持平,全年累计下跌11%

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔12月29日电---韩国股市周四收盘近持平,持续不断的粉饰账面买盘抵消了再次浮现的欧债担忧和疲弱的工业生产数据.
韩国综合股价指数.KS11微涨0.03%,收於1,825.74点.本年度韩股下跌10.99%.
今日是韩国金融市场本年度的最後一个交易日,周五将休市.2012年将在周一首日开盘.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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