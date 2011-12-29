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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 14:24 BJT

〔韩国股市〕今年最後交易日收盘近持平,全年累计下跌11%

路透首尔12月29日电---韩国股市周四收盘近持平,持续不断的粉饰账面买盘抵消了再次浮现的欧债担忧和疲弱的工业生产数据.

韩国综合股价指数.KS11微涨0.03%,收於1,825.74点.本年度韩股下跌10.99%.

今日是韩国金融市场本年度的最後一个交易日,周五将休市.2012年将在周一首日开盘.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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