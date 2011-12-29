中国高朋和美团等团购网站“投奔”聚划算平台

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月29日电---阿里巴巴集团旗下团购平台--聚划算向高朋和美团等团购网站开放。

阿里巴巴发言人周四在声明中称，该平台不仅向高朋和美团这样的大型团购网站开放，也将扶持中小团购企业来该平台发展和掘金。

该公司在声明中称，阿里巴巴旗下阿里金融将向中小团购企业提供6亿元贷款，而风险投资机构亦将向该平台有潜力的企业投资6亿元。

中国已有近六千家团购网站，其中多数得到了风投公司的资金，但由於竞争激烈且商品品质良莠不齐，许多网站已倒闭，风投机构亦对团购行业避而远之。（完）