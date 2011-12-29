〔中国股市〕沪综指缩量小幅收高,A股成交额再创三年新低

路透北京12月29日电---中国股市沪综指周四小幅收高,元旦假日前市场人气极度低迷,成交额再创三年新低.分析人士称,年底资金面紧张,加之假日将至,令投资者保持谨慎,预计今年最後一个交易日大盘仍将弱势震荡.

沪综指.SSEC收报2,173.561点,涨3.547点,或0.16%,今日A股成交额萎缩至359亿元人民币,前一低位为2008年12月31日的334亿元.

华融证券策略分析师范贵龙称,今日消费、旅游和食品类股上涨,主要受节假期消费乐观预期的影响.

中国国旅(601888.SS)收升2.82%,报25.9元.

汽车和机械板块今日亦表现亮丽,上海汽车(600104.SS)收报13.9元,涨4.13%,三一重工(600031.SS)收升1.06%,至12.4元.

国家发改委周四公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,服务业和战略新兴产业方面亦有调整.[ID:nCN1311690]

沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,320.4点,涨0.03%,成交量为261,912手.(完)