《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*四川龙蟒集团 9 5 12 1/6簿记建档 农业银行 AA- 1/10 1/11
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人福医药 8 4 12 12/30簿记建档 招商银行 AA- 1/4 1/5
(600079.SS)
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内蒙古博源 16 7 12 12/30簿记建档 浦发银行 AA- 12/31 1/4
控股集团 建设银行
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沙钢集团 12 4 12 1/4簿记建档 深发展银行 AA- 1/5 1/6
淮钢特钢股份
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华电煤业集团 24 24 12 1/4簿记建档 交通银行 AA+ 1/5 1/6
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东北轻合金 2 1 12 1/5簿记建档 中信银行 AA- 1/9 1/10
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杭州萧山 6 3 12 1/5簿记建档 广发银行 AA- 1/6 1/9
水务集团
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中纺集团 20 10 12 1/5簿记建档 北京银行 AA+ 1/6 1/9
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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黄山旅游集团 7 2 5 12/30簿记建档 建设银行 AA- 12/31 1/4
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江苏苏豪 10 10 3 1/4簿记建档 中信银行 AA 1/6 1/9
控股集团 中国银行
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阳泉煤业集团 29 9 5 1/4簿记建档 招商银行 AAA 1/6 1/9
华夏银行
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云南冶金集团 8.5 8.5 5 1/5簿记建档 光大银行 AA+ 1/6 1/9
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宁波交通 10 10 5 1/5簿记建档 农业银行 AA+ 1/9 1/10
投资控股
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湖州交通 15 5 5 1/5簿记建档 深发展银行 AA 1/6 1/9
投资集团
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广西建工集团 5 5 3 推迟发行 华夏银行 AA- -- --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。