〔日本股市〕日经指数小幅收低,意大利公债标售前投资者态度谨慎(更新版)

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(新增细节)
* 日经指数微跌0.3%,陷於两道技术位之间
* 尔必达记忆体下跌,因有传言称其可能要求贷款延期偿还
* 有欧洲曝险的出口商挫跌,因欧元兑日圆下跌
* 成交量自本周触及的七年低点反弹
路透东京12月29日电---日本股市日经指数周四小幅收低,稍晚将进行关键的意大利公债标售,由於市场交投清淡,标售料较为艰难.欧元兑日圆跌至10年低位,日本出口商承压.
尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T最多下跌10%,因有报导称该公司可能推迟偿还300亿日圆(3.85亿美元)的公共资金.
日经指数.N225收跌0.3%至8,398.89点,受美国和欧洲股市下跌以及欧元全面下跌影响.欧债担忧重燃令欧元下跌.
东证股价指数.TOPX收复稍早失地,收涨0.1%至722.12点.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。