〔日本股市〕日经指数小幅收低,意大利公债标售前投资者态度谨慎(更新版)

(新增细节)

* 日经指数微跌0.3%,陷於两道技术位之间

* 尔必达记忆体下跌,因有传言称其可能要求贷款延期偿还

* 有欧洲曝险的出口商挫跌,因欧元兑日圆下跌

* 成交量自本周触及的七年低点反弹

路透东京12月29日电---日本股市日经指数周四小幅收低,稍晚将进行关键的意大利公债标售,由於市场交投清淡,标售料较为艰难.欧元兑日圆跌至10年低位,日本出口商承压.

尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T最多下跌10%,因有报导称该公司可能推迟偿还300亿日圆(3.85亿美元)的公共资金.

日经指数.N225收跌0.3%至8,398.89点,受美国和欧洲股市下跌以及欧元全面下跌影响.欧债担忧重燃令欧元下跌.

东证股价指数.TOPX收复稍早失地,收涨0.1%至722.12点.