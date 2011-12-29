〔表格〕外资在韩国股市卖超144亿韩元,结束连四日买超局面

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透首尔12月29日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超144亿韩元,结束此前连续四天买超的局面.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
12月19日 -240.9 101.1 166.6
12月16日 32.1 -33.7 145.2
12月15日 -286.4 -1.3 485.7
12月14日 -345.0 38.9 242.7
12月13日 -207.1 67.0 388.6
12月12日 -0.2 -127.3 -66.7
12月 9日 -423.5 40.5 579.1
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本月以来 -395.7 3,051.4 -1,834.6
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今年以来 -8,024.7 11,943.9 -1,820.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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